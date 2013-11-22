Подготовка описания товаров для инт-маг. игрушек

Здравствуйте, требуется исполнитель для подготовки подробного описания 40 игрушек ( два направления – автотреки и конструкторы) для размещения интернет- магазина. Количество знаков в описании 1500-2500-3000. Описание должно быть продающим, и обязательно содержать разделы"что развивает", " особенности (как выглядит, что может, из чего состоит, для чего предназначена) или "как играть", характеристики товара (вес, размер, торговая марка бренд, необходимость в элементах питания и тп).

К каждому товару найти не менее 2-3 разных четких фотографий без водяных знаков (в упаковке, и без упаковки в разных ракурсах) в формате .jpeg размером не менее 360 рх по узкой стороне и по возможности видео без заставок продавцов ( лучше рускоязычное, ), описывающих игрушку и показывающее как с ней играть. Фото, видео, описание нужно искать самостоятельно в интернете.

За какой срок и стомость вы готовы описать все товары