Тексты по медицинской теме под нетемат. анкоры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок178 просмотров

Требуется:

4 статьи о женском здоровье

4 статьи по теме "стоматологи"

Статьи от первого лица (жен), пригодные для публикации в личном блоге на сайтах обозначенной тематики.

1500 знаков, уникальность не меньше 90% по адвего (шингл 6).

Анкоры, которые должны органично упоминаться в тексте (одного раза достаточно)

оборудование для стяжки пола

полусухая стяжка пола

аренда спецтехники

вывоз снега в Москве

В заявке, пожалуйста, указывайте стоимость за 1000 знаков. Оплата только по факту.

Хорошему автору есть такая же работа еще статей на 70 примерно

11 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rebbecca
Кира 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 отзывов
11 лет назад
$19
2 дня
Работой доволен
Очень хороший работодатель! Интересные и креативные задания. Всегда находится на связи. Работа оплачена вовремя.

Заявки фрилансеров

Rebbecca
Кира 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 отзывов
11 лет назад

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