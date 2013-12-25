Требуется хороший рерайт 2-х статей на тему «клетки для собак»: 1-ая статья - исходник 6000 символов без пробелов. Ключ: клетки для собак (1 точное вхождение + 1 неточное, можно больше, но чтобы ...
Тексты по медицинской теме под нетемат. анкоры
Требуется:
4 статьи о женском здоровье
4 статьи по теме "стоматологи"
Статьи от первого лица (жен), пригодные для публикации в личном блоге на сайтах обозначенной тематики.
1500 знаков, уникальность не меньше 90% по адвего (шингл 6).
Анкоры, которые должны органично упоминаться в тексте (одного раза достаточно)
оборудование для стяжки пола
полусухая стяжка пола
аренда спецтехники
вывоз снега в Москве
В заявке, пожалуйста, указывайте стоимость за 1000 знаков. Оплата только по факту.
Хорошему автору есть такая же работа еще статей на 70 примерно
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо написание комментариев на сайт автомобильной тематики, более конкретно - комментарии по поводу расхода топлива различных автомобилей. Нужен человек, хотя-бы немного разбирающийся в данной теме. Количество комментариев - ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Написать небольшое объявление о продаже каболки. Данное объявление будет отправлено на доски объявлений. Текст должен быть уникальным. Размер статьи не более 1000 символов. Цель текста, что бы человек которого интересует каболка не дочитав ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны люди, которые имеют опыт работы на Форекс/бинарные опционы - предпочтение второму! Оплата 30р. за 1000. Ключи. Но очень простые. Для тех, кто в теме - работа как семечки щелкать. Просто не успеваю все сам ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет! Ищу специалистов по рерайту. Тематика - туризм, путешествия. Максимальный размер статьи до 2000зн. Оплата - 30р - 1000 знаков. Уникальность контентента - обязательно! Статей будет много, проект долгосрочный.Копирайтинг51 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно скачать наше бесплатное приложение из эппловского App Store (для этого требуется iPad и Apple ID) и оставить отзыв о нём в Апп Сторе.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен человек из Украины, оплата на карту приват, который в течении месяца будет писать и добавлять статьи на молодёжный портал. Возможно постоянное сотрудничество Обязательно знание СЕО и умение писать сео статьи. Нас интересует трафик ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно составить короткие описания товаров для интернет-магазина. Одно описание в 500 знаков стоит 30 рублей, то есть 60 рублей за 1000 знаков. Общий объем: как минимум, на 10 тысяч знаков обеспечу. Оплата ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад