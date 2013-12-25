Тексты по медицинской теме под нетемат. анкоры

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4 статьи о женском здоровье

4 статьи по теме "стоматологи"

Статьи от первого лица (жен), пригодные для публикации в личном блоге на сайтах обозначенной тематики.

1500 знаков, уникальность не меньше 90% по адвего (шингл 6).

Анкоры, которые должны органично упоминаться в тексте (одного раза достаточно)

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полусухая стяжка пола

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В заявке, пожалуйста, указывайте стоимость за 1000 знаков. Оплата только по факту.

Хорошему автору есть такая же работа еще статей на 70 примерно