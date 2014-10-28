Необходимо написание комментариев на сайт автомобильной тематики, более конкретно - комментарии по поводу расхода топлива различных автомобилей. Нужен человек, хотя-бы немного разбирающийся в данной теме. Количество комментариев - ...
Рерайтинг статей
Требуется хороший рерайт 2-х статей на тему «клетки для собак»:
1-ая статья - исходник 6000 символов без пробелов.
Ключ: клетки для собак (1 точное вхождение + 1 неточное, можно больше, но чтобы тошнота по Адвего была: не более 5 – классическая и 7% - академическая).Уникальность по Адвего нужна - не менее 97%.
2-ая статья – исходник 4500 знаков без пробелов.
Ключ: клетка для собаки (1 точное вхождение + 1 неточное, можно больше, но с тошнотой не более: 5 – классическая и 7% - академ.).
Уникальность: не менее 97%.
Кол-во знаков в текстах можно уменьшить (но не менее 3000) или увеличить (но не более 6000) в каждой статье.
Срок исполнения: 27.11.2013
Оплата: QIWI, Яндекс Деньги, Вэбмани (рубли по курсу).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Написать небольшое объявление о продаже каболки. Данное объявление будет отправлено на доски объявлений. Текст должен быть уникальным. Размер статьи не более 1000 символов. Цель текста, что бы человек которого интересует каболка не дочитав ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны люди, которые имеют опыт работы на Форекс/бинарные опционы - предпочтение второму! Оплата 30р. за 1000. Ключи. Но очень простые. Для тех, кто в теме - работа как семечки щелкать. Просто не успеваю все сам ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет! Ищу специалистов по рерайту. Тематика - туризм, путешествия. Максимальный размер статьи до 2000зн. Оплата - 30р - 1000 знаков. Уникальность контентента - обязательно! Статей будет много, проект долгосрочный.Копирайтинг51 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно скачать наше бесплатное приложение из эппловского App Store (для этого требуется iPad и Apple ID) и оставить отзыв о нём в Апп Сторе.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен человек из Украины, оплата на карту приват, который в течении месяца будет писать и добавлять статьи на молодёжный портал. Возможно постоянное сотрудничество Обязательно знание СЕО и умение писать сео статьи. Нас интересует трафик ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно составить короткие описания товаров для интернет-магазина. Одно описание в 500 знаков стоит 30 рублей, то есть 60 рублей за 1000 знаков. Общий объем: как минимум, на 10 тысяч знаков обеспечу. Оплата ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Необходим рерайт 11 к символов, тематика спецтехника. Срок до 22-23 часов по мск сегодня Стоимость 3$ за 1 к символов X 32 рубля = около 1000 рублей Оплата WMR или ЯндексДеньгиКопирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад