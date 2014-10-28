Рерайтинг статей

Требуется хороший рерайт 2-х статей на тему «клетки для собак»:

1-ая статья - исходник 6000 символов без пробелов.

Ключ: клетки для собак (1 точное вхождение + 1 неточное, можно больше, но чтобы тошнота по Адвего была: не более 5 – классическая и 7% - академическая).Уникальность по Адвего нужна - не менее 97%.

2-ая статья – исходник 4500 знаков без пробелов.

Ключ: клетка для собаки (1 точное вхождение + 1 неточное, можно больше, но с тошнотой не более: 5 – классическая и 7% - академ.).

Уникальность: не менее 97%.

Кол-во знаков в текстах можно уменьшить (но не менее 3000) или увеличить (но не более 6000) в каждой статье.

Срок исполнения: 27.11.2013

Оплата: QIWI, Яндекс Деньги, Вэбмани (рубли по курсу).