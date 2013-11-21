Написать небольшое объявление о продаже каболки. Данное объявление будет отправлено на доски объявлений.

Текст должен быть уникальным. Размер статьи не более 1000 символов. Цель текста, что бы человек которого интересует каболка не дочитав текст уже набирал телефон=)))

Так же нужно написать еще много подобных статей для рассылки по другим запросам.