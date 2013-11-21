Нужно скачать наше бесплатное приложение из эппловского App Store (для этого требуется iPad и Apple ID) и оставить отзыв о нём в Апп Сторе.
Рерайтер-туризм.
Всем привет! Ищу специалистов по рерайту. Тематика - туризм, путешествия. Максимальный размер статьи до 2000зн. Оплата - 30р - 1000 знаков. Уникальность контентента - обязательно! Статей будет много, проект долгосрочный.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен человек из Украины, оплата на карту приват, который в течении месяца будет писать и добавлять статьи на молодёжный портал. Возможно постоянное сотрудничество Обязательно знание СЕО и умение писать сео статьи. Нас интересует трафик ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно составить короткие описания товаров для интернет-магазина. Одно описание в 500 знаков стоит 30 рублей, то есть 60 рублей за 1000 знаков. Общий объем: как минимум, на 10 тысяч знаков обеспечу. Оплата ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Необходим рерайт 11 к символов, тематика спецтехника. Срок до 22-23 часов по мск сегодня Стоимость 3$ за 1 к символов X 32 рубля = около 1000 рублей Оплата WMR или ЯндексДеньгиЗавершен11 лет назад
Нужен креативный подход (люди с фантазией) к описанию товара (брелок) по фотографии. До 500 символов (с пробелами). Более подробная информация после выбора исполнителя.Завершен11 лет назад
- $7
Описать 5 этапов работы веб студии. Анализ - Получение информации от клиента. Исследование конкурентов и сбор данных о сфере деятельности. Выявление целевой аудитории и ее психологии. Анализ полученной информации. Планирование - Планирование структуры ...Завершен11 лет назад
В продолжение http://www.weblancer.net/projects/556726.html ТЗ по статье на сайт: 1. Медицина в Беларуси качественная. Примеры. Факты. 2. В РБ очень дёшево. Сравнение с РФ. 3. В Минске очень много клиник ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужны копирайтеры, пишущие статьи по анкорам. 1700–1800 знаков в статье. Оплата на WebMoney, за статью – 60 рублей. Оплата еженедельно. Постоянное сотрудничество.Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Язык рерайта - английский. Нужно раз в неделю делать рерайт новостей технического характера (тематика - программное обеспечение). Количество: 9 статтей в неделю. Со временем будет увеличиваться. Обьем текста - до 2к ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад