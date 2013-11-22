Нужны копирайтеры, пишущие статьи по анкорам. 1700–1800 знаков в статье. Оплата на WebMoney, за статью – 60 рублей. Оплата еженедельно. Постоянное сотрудничество.
Текст главной страницы сайта (мед. тематика)
В продолжение http://www.weblancer.net/projects/556726.html
ТЗ по статье на сайт:
1. Медицина в Беларуси качественная. Примеры. Факты.
2. В РБ очень дёшево. Сравнение с РФ.
3. В Минске очень много клиник (стоматологических). Именно мы поможем подобрать качественную и проверенную.
4. Описание наших услуг.:
• Он-лайн консультация врача стоматолога
• Помощь в выборе типа лечения
• Составление плана лечения
• Определение примерной стоимости лечения
• Выбор клиники и лечащего врача
• Подготовка к лечению: сдача необходимых анализов
• Подбор жилья в Минске на время лечения
• По прибытию в Минск: трансфер, помощь в заселении, сопровождение в клинику
• Услуги личного менеджера
• Организация экскурсий по Минску и Беларуси
Разработка индивидуального тура
5. Возможность совместить отдых с лечением.
6. Мы решим за клиента все проблемы.
7. Клиент сам не оптимизирует время лечения.
8. Стоимость лечения не увеличивается!!!
9. Клиент не рискует — вся инфа и план лечения есть заранее.
10. On-line консультирование компетентных врачей.
Статью привязываем к стоматологии.
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