Текст главной страницы сайта (мед. тематика)

В продолжение http://www.weblancer.net/projects/556726.html

ТЗ по статье на сайт:

1. Медицина в Беларуси качественная. Примеры. Факты.

2. В РБ очень дёшево. Сравнение с РФ.

3. В Минске очень много клиник (стоматологических). Именно мы поможем подобрать качественную и проверенную.

4. Описание наших услуг.:

• Он-лайн консультация врача стоматолога

• Помощь в выборе типа лечения

• Составление плана лечения

• Определение примерной стоимости лечения

• Выбор клиники и лечащего врача

• Подготовка к лечению: сдача необходимых анализов

• Подбор жилья в Минске на время лечения

• По прибытию в Минск: трансфер, помощь в заселении, сопровождение в клинику

• Услуги личного менеджера

• Организация экскурсий по Минску и Беларуси

Разработка индивидуального тура

5. Возможность совместить отдых с лечением.

6. Мы решим за клиента все проблемы.

7. Клиент сам не оптимизирует время лечения.

8. Стоимость лечения не увеличивается!!!

9. Клиент не рискует — вся инфа и план лечения есть заранее.

10. On-line консультирование компетентных врачей.

Статью привязываем к стоматологии.