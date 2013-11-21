Копирайтер для написания статей по анкорам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок277 просмотров

Нужны копирайтеры, пишущие статьи по анкорам. 1700–1800 знаков в статье. Оплата на WebMoney, за статью – 60 рублей. Оплата еженедельно. Постоянное сотрудничество.

Написание статей
11 лет назад
WriterOK
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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