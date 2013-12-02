Требуется копирайтер для написания статей на автомобильную тематику. Нужно писать по 1 статье и более в день. Статьи в среднем по 6000 символов. Есть больше и есть меньше. Вы будете получать ТЗ с ...
Написать текст для главной страницы салона красоты
Надо описать преимущества салона исходя из представленных услуг и цен. Разбить по блокам сферы работы и написать небольшие абзацы красивым рекламным текстом.
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