Написать текст для главной страницы салона красоты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки215 просмотров

Надо описать преимущества салона исходя из представленных услуг и цен. Разбить по блокам сферы работы и написать небольшие абзацы красивым рекламным текстом.

11 лет назад
friench
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$30
2 дня
Алеся написала отличный текст точно по заданию! Всем рекомендую!
Спасибо.

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад

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