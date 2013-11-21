Автор на сайт. Автомобильная тематика

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок227 просмотров

Ищем пару талантливых исполнителей по написанию текста, статей на сайт.

Обязательно - солидный опыт и понимание продаваемой статьи. Умение грамотно составить текст и передать суть без ошибок.

Оплата вебмани по факту. Работа на долгосрочной основе (часто пишем и нуждаемся в текстах).

Написание статей
11 лет назад
stroyport
Виталий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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