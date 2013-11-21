Наполнение развлекательного портала

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок315 просмотров

Друзья, на развлекательный портал требуется качественное наполнение. Ищем человека, который готов поднять контент сайта на новый уровень. Портал посещаемый, посетители активно комментируют качественные материалы.

Что потребуется от Вас:

Вы находите в сети самые интересные материалы, которые никого не оставят равнодушными (интересные фото, анекдоты, приколы и т.п.). Размещаете на сайте. В основном, это фото- посты. К каждому посту пишете личный комментарий (уник. 95%). Остальное - чаще всего копипаст.

Источники контента нами уже подобраны!

Движок сайта: DLE

Планы по наполнению: 1 пост в день. Если хотите выкладывать больше, это возможно - размещение записей впрок.

Стоимость 1 поста: 25руб.

Требования к исполнителю:

- Современность, увлеченность веб-ресурсами и всякими инет-фишками, чувство юмора, широкий кругозор

- Грамотный русский язык и письмо

- Ответственность и регулярный выход на связь

- Спокойное отношение к замечаниям, готовность к доработкам (первое время они потребуются скорее всего)

- Готовность к долгосрочному сотрудничеству

Почему стоить работать с нами:

- Мы веб-студия. Стабильная организация. Поэтому мы никуда не пропадем и никогда не будет проблем с оплатой.

- Наши сайты - для людей!

- Стабильно выплачиваем зар. плату. (Первое время в удобном для Вас режиме, далее еженедельно по вторникам)

- Мы ценим качество и стремимся к нему

- Стабильное и успешное сотрудничество > 2 месяцев приводит к увеличению оплаты.

DLE
11 лет назад
natribamakom
Галина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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