Требуется копирайтер для написания статей на автомобильную тематику. Нужно писать по 1 статье и более в день. Статьи в среднем по 6000 символов. Есть больше и есть меньше. Вы будете получать ТЗ с ...
Наполнение развлекательного портала
Друзья, на развлекательный портал требуется качественное наполнение. Ищем человека, который готов поднять контент сайта на новый уровень. Портал посещаемый, посетители активно комментируют качественные материалы.
Что потребуется от Вас:
Вы находите в сети самые интересные материалы, которые никого не оставят равнодушными (интересные фото, анекдоты, приколы и т.п.). Размещаете на сайте. В основном, это фото- посты. К каждому посту пишете личный комментарий (уник. 95%). Остальное - чаще всего копипаст.
Источники контента нами уже подобраны!
Движок сайта: DLE
Планы по наполнению: 1 пост в день. Если хотите выкладывать больше, это возможно - размещение записей впрок.
Стоимость 1 поста: 25руб.
Требования к исполнителю:
- Современность, увлеченность веб-ресурсами и всякими инет-фишками, чувство юмора, широкий кругозор
- Грамотный русский язык и письмо
- Ответственность и регулярный выход на связь
- Спокойное отношение к замечаниям, готовность к доработкам (первое время они потребуются скорее всего)
- Готовность к долгосрочному сотрудничеству
Почему стоить работать с нами:
- Мы веб-студия. Стабильная организация. Поэтому мы никуда не пропадем и никогда не будет проблем с оплатой.
- Наши сайты - для людей!
- Стабильно выплачиваем зар. плату. (Первое время в удобном для Вас режиме, далее еженедельно по вторникам)
- Мы ценим качество и стремимся к нему
- Стабильное и успешное сотрудничество > 2 месяцев приводит к увеличению оплаты.
Заявки фрилансеров
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