Требуется копирайтер на сайт о кино

Имеется сайт тематики "скачать фильмы". Требуется подготовка описаний фильмов для сайта.

Необходим только копирайтинг. Ищем людей, которые любят кино, имеют большой «багаж» просмотренных фильмов, следят за киноновинками. Просто отрерайтить записи с кинопоиска не получится: я буду проверять все тексты.

Работа не сложная. В описании нужно рассказать сюжет (не раскрывая его полностью), а так же по возможности отметить актерскую игру, костюмы, работу оператора, рассказать какие-то факты о фильме и т.д.

Оплата - 30р за 1000 знаков без пробелов. Работы очень много.