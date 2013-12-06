Написать 5 SEO текстов на тему грузоперевозок

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Завершен23 заявки220 просмотров

Нужен хороший копирайтер для написания текстов на тему грузоперевозок (по 3-5 тыс. знаков без пробелов).

Тексты для людей, вдумчивые, красивые, не рерайт. По заданным ключевым фразам. Тексты проверяются на уникальность.

Оплата WMR по факту после проверки.

11 лет назад
vadim_mineev
Минеев 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$60
4 дня
Спасибо за хорошую работу! Тексты написаны качественно и в срок. Будем работать дальше.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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