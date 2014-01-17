Требуется копирайтер для написания статей на автомобильную тематику. Нужно писать по 1 статье и более в день. Статьи в среднем по 6000 символов. Есть больше и есть меньше. Вы будете получать ТЗ с ...
Добавление статей. Глубокий рерайт. Софт.
Здравствуйте, нужен человек для пополнения сайта ДЛЕ, тематика софт. Текст глубокий рерайт около 2 к символов, добавление картинок(уник приветствуется), заливка программы на ФО, оптимизация текста по моему шаблону. 2 статьи в сутки. Уникальная статья должна добавляться на сайт без моего участия. Предлагайте ваши цены за статью. Спасибо!
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