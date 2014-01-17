Добавление статей. Глубокий рерайт. Софт.

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Завершен6 заявок218 просмотров

Здравствуйте, нужен человек для пополнения сайта ДЛЕ, тематика софт. Текст глубокий рерайт около 2 к символов, добавление картинок(уник приветствуется), заливка программы на ФО, оптимизация текста по моему шаблону. 2 статьи в сутки. Уникальная статья должна добавляться на сайт без моего участия. Предлагайте ваши цены за статью. Спасибо!

11 лет назад
deoniso
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Scorpio_Lady
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$200
30 дней
Приятно было работать с Татьяной. Ответственный и добросовестный исполнитель. Спасибо.
Осталась довольна работой с заказчиком. Денис - мечта любого копирайтера! Задание чёткое, оплата достойная и своевременная. Спасибо за сотрудничество. Буду рада выполнить заказ для Вас и в будущем.

Заявки фрилансеров

Scorpio_Lady
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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