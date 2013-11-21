Требуется автор новостей, обзоров, статей разбирающийся в мебельной, интерьерной тематике. Основные темы: . Элитная Мебель, ткани, обои, карнизы, интерьер. Требования: 1. Интерес к данной тематике. 2. Уникальность текста ...
Рерайтинг контента на постоянной основе
Язык рерайта - английский.
Нужно раз в неделю делать рерайт новостей технического характера (тематика - программное обеспечение).
Количество: 9 статтей в неделю. Со временем будет увеличиваться. Обьем текста - до 2к символов на статью.
Список новостей будет предоставляться.
При оставлении заявки, укажите пожалуйста цену за 1к символов.
Спасибо.
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