Статьи на тему деревянного строительства

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Завершен29 заявок240 просмотров

Нужны статьи на тематику деревянного строительства.

Желательно, чтобы Вы знали эту тему не только по другим статьям в Интернете.

Общие пожелания — как можно меньше воды, меньше вводных конструкций и предложений, больше информации, технологический акцент.

Стиль популярный, спецтерминов поменьше, и обязательно раскрывать их.

Статьи по пиломатериалам

1) Деревянный брус: основные типы 3-4 тыс. знаков

Естественной влажности, строганный, профилированный, клееный, оцилиндрованный

Особенности, недостатки, преимущества

2) Профилированный брус 1,5-2,5 тыс. знаков

Особенности и преимущества

3) Вагонка 2-3 тыс. знаков

Деревянная вагонка, материал, технология производства, породы деревьев и сортность вагонки, свойства, плюсы и минусы.

4) Вагонка хвойных пород 1-2 тыс. знаков

Особенности, использование

5) Вагонка осиновая — 1-2 тыс. знаков

Особенности, использование

6) Доска хвойных пород — 2-3 тыс. знаков

Половая доска хвойных пород. Производство, нормативы ГОСТов, виды доски — необрезная, обрезная.

Количество знаков не главное, главное раскрыть тему, можно меньше, можно больше.

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11 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
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Заявки фрилансеров

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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