Описать 5 этапов работы веб студии. Анализ - Получение информации от клиента. Исследование конкурентов и сбор данных о сфере деятельности. Выявление целевой аудитории и ее психологии. Анализ полученной информации. Планирование - Планирование структуры ...
Нужно составить уникальное описание товара
Нужен креативный подход (люди с фантазией) к описанию товара (брелок) по фотографии. До 500 символов (с пробелами). Более подробная информация после выбора исполнителя.
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