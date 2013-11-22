Нужно составить уникальное описание товара

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок166 просмотров

Нужен креативный подход (люди с фантазией) к описанию товара (брелок) по фотографии. До 500 символов (с пробелами). Более подробная информация после выбора исполнителя.

11 лет назад
p_bodrov
Павел 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
4 часа назад
11 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена четко и в кротчайшие сроки. Полное понимание желаемого. Спасибо!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
4 часа назад
11 лет назад
#1
Копирайтинг

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