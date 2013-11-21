Оценка приложения

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Закрыт2 заявки142 просмотра

Нужно скачать наше бесплатное приложение из эппловского App Store (для этого требуется iPad и Apple ID) и оставить отзыв о нём в Апп Сторе.

11 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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