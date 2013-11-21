Написать небольшое объявление о продаже каболки. Данное объявление будет отправлено на доски объявлений. Текст должен быть уникальным. Размер статьи не более 1000 символов. Цель текста, что бы человек которого интересует каболка не дочитав ...
Комментарии для автомобильного сайта
Необходимо написание комментариев на сайт автомобильной тематики, более конкретно - комментарии по поводу расхода топлива различных автомобилей.
Нужен человек, хотя-бы немного разбирающийся в данной теме.
Количество комментариев - 50 шт. (по 250-350 знаков б.п.)
При публикации заявки указывайте, пожалуйста, стоимость данной работы и время выполнения.
Оплата - 100% постоплата.
Более подробное ТЗ во вложенном файле.
Спасибо за внимание!
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