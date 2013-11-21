Комментарии для автомобильного сайта

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Закрыт4 заявки148 просмотров

Необходимо написание комментариев на сайт автомобильной тематики, более конкретно - комментарии по поводу расхода топлива различных автомобилей.

Нужен человек, хотя-бы немного разбирающийся в данной теме.

Количество комментариев - 50 шт. (по 250-350 знаков б.п.)

При публикации заявки указывайте, пожалуйста, стоимость данной работы и время выполнения.

Оплата - 100% постоплата.

Более подробное ТЗ во вложенном файле.

Спасибо за внимание!

11 лет назад
feladelf
Андрей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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