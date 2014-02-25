Сделать рассылку по адресам общее количество около 10 тыс, значит нужно разобратся в наших товарах, написать продающий текст, сделать картинку и разослать, сразу пишите какова будет эффективность сколько писем откроется и скольку буду прочитано, и ...
Новостному сайту требуются рерайтеры
Сайту новостей на постоянную работу требуется рерайтеры, работа 1 день в неделю (любой удобный день).
Оплата труда — от 500 рублей в день.
Требования к работе — мониторинг текущих Московских новостей на различные тематики, их рерайт и постинг на сайт.
Заявки фрилансеров
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