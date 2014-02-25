Новостному сайту требуются рерайтеры

Сайту новостей на постоянную работу требуется рерайтеры, работа 1 день в неделю (любой удобный день).

Оплата труда — от 500 рублей в день.

Требования к работе — мониторинг текущих Московских новостей на различные тематики, их рерайт и постинг на сайт.