Сделать рассылку по адресам общее количество около 10 тыс, значит нужно разобратся в наших товарах, написать продающий текст, сделать картинку и разослать, сразу пишите какова будет эффективность сколько писем откроется и скольку буду прочитано, и давайте без спама.