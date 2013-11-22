Сделать рассылку по адресам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки122 просмотра

Сделать рассылку по адресам общее количество около 10 тыс, значит нужно разобратся в наших товарах, написать продающий текст, сделать картинку и разослать, сразу пишите какова будет эффективность сколько писем откроется и скольку буду прочитано, и давайте без спама.

11 лет назад
gaynutdinov
Амир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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