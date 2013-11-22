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10 Описаний для товаров интернет магазина
Для этих товаров:
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написать описания на русском. По 500 символов каждое описание. Уникальность по адвего не ниже 95% (настройки 4/5).
Сдать нужно сегодня до 17 00 по мск.
Оплата: 35 руб/1000 сим.
Плачу на webmoney
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