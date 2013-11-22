10 Описаний для товаров интернет магазина

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка198 просмотров

Для этих товаров:

http://www.vs-technostore.de/spiele-f-r-konsolen/playstation-4/driveclub-playstation-4/a-10000134/

http://www.vs-technostore.de/spiele-f-r-konsolen/playstation-4/killzone-shadow-fall-playstation-4/a-10000135/

http://www.vs-technostore.de/spiele-fuer-konsolen/playstation-4/knack-playstation-4/a-10000136/

http://www.vs-technostore.de/electronics/playstation-4/playstation-4-camera/a-10000131/

http://www.vs-technostore.de/electronics/playstation-4/playstation-4-dualshock-4-ladestation/a-10000132/

http://www.vs-technostore.de/electronics/playstation-4/playstation-4-vertikaler-standfuss/a-10000133/

http://www.vs-technostore.de/playstation-4-wireless-dualshock-controller-black/a-10000128/

http://www.vs-technostore.de/electronics/playstation-4/playstation-4-wireless-dualshock-controller-wave-blue/a-10000129/

http://www.vs-technostore.de/electronics/playstation-4/playstation-4-wireless-dualshock-controller-magma-red/a-10000130/

http://www.vs-technostore.de/electronics/playstation-4/playstation-4-500-gb-jet-black-standalone/a-10000127/

написать описания на русском. По 500 символов каждое описание. Уникальность по адвего не ниже 95% (настройки 4/5).

Сдать нужно сегодня до 17 00 по мск.

Оплата: 35 руб/1000 сим.

Плачу на webmoney

11 лет назад
rootiys
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Заказал у Валерия тексты на игровую тематику. Статьи получил просто великолепные! И все это за пару часов! Рекомендую!
Отличный заказчик! Не жадный, интересную работу предоставил. После отправки задания сразу же оплатил. Рекомендую

Заявки фрилансеров

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Новостному сайту требуются рерайтеры

    Сайту новостей на постоянную работу требуется рерайтеры, работа 1 день в неделю (любой удобный день). Оплата труда — от 500 рублей в день. Требования к работе — мониторинг текущих Московских новостей ...

    Копирайтинг136 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описания к товарам: хозяйственный интернет-магазин

    $50

    Подработка копирайтерам. Необходимо (много и постоянно) для хозяйственного интернет-магазина делать описания к товарам (текстиль, посуда, кухонная утварь, предметы интерьера, сувениры, средства ухода, и многое-многое другое – всего более 10000 позиций). Одно описание ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт коммерческой тематики

    Есть одна статья по промышленным товарам нужно не меняя смысла сделать из неё 10 статей. Объём статьи 930 симв. без пробелов + в ней есть таблица. Пожалуйста, указывайте ссылки или присылайте ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Соавтор для блога на финансовую тематику

    Требуется написание 3-4 раза в неделю статей в блог. От 1500 символов без пробелов. Оплата за одну статью 100 руб. К постам могут быть требования по тематикам, если таковых нет, пост пишется на усмотрение соавтора.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подготовка описания товаров для инт-маг. игрушек

    $50

    Здравствуйте, требуется исполнитель для подготовки подробного описания 40 игрушек ( два направления – автотреки и конструкторы) для размещения интернет- магазина. Количество знаков в описании 1500-2500-3000. Описание должно быть продающим, и обязательно ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать рассылку по адресам

    $50

    Сделать рассылку по адресам общее количество около 10 тыс, значит нужно разобратся в наших товарах, написать продающий текст, сделать картинку и разослать, сразу пишите какова будет эффективность сколько писем откроется и скольку буду прочитано, и ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи по теме электротехническое оборудование

    1.Нужен рерайт текста для родительских категорий(оригинал есть)Для начала 9 текстов они до 500 символов 2.Продающий текст для страницы Комплектация объекта электрооборудованием(оригинал есть)2000-3000 символов Если текст устроит руководителя,будет порядка 100-150 текстов ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад