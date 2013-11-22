Описания к товарам: хозяйственный интернет-магазин

Подработка копирайтерам. Необходимо (много и постоянно) для хозяйственного интернет-магазина делать описания к товарам (текстиль, посуда, кухонная утварь, предметы интерьера, сувениры, средства ухода, и многое-многое другое – всего более 10000 позиций).

Одно описание – от 300 до 600 знаков. Писать нужно не столько о товаре, сколько о эмоциях связанных с ним. Аудитория магазина, как её характеризует директор маркетинга: «благостная тётушная» – вот для неё собственно тексты писать и надо со всякими «тётушными сантиментами и ахами / вздохами» (примеры, от которых можно отталкиваться – предоставлю заинтересовавшимся по электронной почте).

Требования к тексту: приятный для «тётушной аудитории» слог; уникальность 90% по ETXT.

Оплата производится не за количество знаков, а за одно описание. В принципе, 300 знаков на описание – вполне достаточно. Верхний предел в 600 знаков установлен для того, чтобы если вы вдруг разгонитесь, вам не пришлось искусственно свой литературный шедевр урезать до 300 знаков.

Оплата производится за число описаний, а не за число знаков (раз в неделю). Месячный рекламный бюджет на составление описаний – 1000 рублей. Предпочтение отдаётся тем кандидатам, которые больше описаний делать согласятся за эту 1000. На форуме advego были несколько интересных предложений, в частности 5 рублей за одно описание, но т.к. там нет возможности создать подобный заказ с подобным размером оплаты, то пишу сюда.

Принцип работы следующий: гуляете по каталогу интернет-магазина (ссылку предоставлю заинтересовавшимся по электронной почте), и пишите о тех товарах, о которых пишется (если у них ещё нет описания).

Уже сейчас есть потребность в описании к 10000 позиций товара. Кроме того, ассортимент магазина постоянно обновляется, поэтому работы хватит надолго. Гарантирую минимальный объём заказов на 1000 рублей в месяц.

PS. Данное объявление актуально постоянно. Даже если вы его читаете в 2054 году – пишите. Ваша помощь будет нелишня.

!!! Работы много – хватит на всех. Не стесняйтесь оставлять заявки, даже видя, что их уже оставлено прилично. Я внимательно рассматриваю каждое предложение.