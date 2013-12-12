Качественный рерайт описаний 7-ми игр

Задача - сделать качественный рерайт описаний семи игр, ссылки на исходники будут предоставлены.

После текста нужно составить 2-3 предложения, содержащих ключевую фразу "купить + название". Все. Текст должен быть читабелен и сохранить смысл оригинала.

Пожалуйста, если вы плохо разбираетесь в играх - не пишите. Нужен человек, который знает что такое шутер, и чем Battlefield 3 отличается от Battlefield 4.

Оплата - 350 рублей за все 7 описаний. Средний размер статьи - 1500 знаков.