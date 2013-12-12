Качественный рерайт описаний 7-ми игр

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок197 просмотров

Задача - сделать качественный рерайт описаний семи игр, ссылки на исходники будут предоставлены.

После текста нужно составить 2-3 предложения, содержащих ключевую фразу "купить + название". Все. Текст должен быть читабелен и сохранить смысл оригинала.

Пожалуйста, если вы плохо разбираетесь в играх - не пишите. Нужен человек, который знает что такое шутер, и чем Battlefield 3 отличается от Battlefield 4.

Оплата - 350 рублей за все 7 описаний. Средний размер статьи - 1500 знаков.

11 лет назад
bravoseven
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
$20
2 дня
Все супер!
Хорошо поработали и весьма недурно пообщались :) Могу только сказать - всё супер!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад

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