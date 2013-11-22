Требуется ответственный копирайтер, тема строительства и отделочных работ, а также оружие, охота, туризм и активный отдых. Работа на постоянной основе. Пишите цену на копирайт и на рерайт. Оплата WMR, банк, QIWI.
Статьи для сайта
Нужно написать более 200 статей для сайта одежды (мужская, женская, детская). Каждая статья 1500-1800 символов, в каждую статью нужно будет вставить определенные ключевые фразы. Оплата 15грн/статья, оплата на вебмани. Норма в день не меньше 6 статей.
Сначала дам нескольким на пробу, для выбора исполнителя. Все пробные статьи оплачиваю (если они нормально написаны). Статьи не менее 95 % уникальности. Проверка адвего. Желательно девушки (мне кажется эта тематика Вам ближе). Оплата каждый вечер после проверки статей, у кого много положительных отзывов возможно по предоплате.
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