Статьи для сайта

Нужно написать более 200 статей для сайта одежды (мужская, женская, детская). Каждая статья 1500-1800 символов, в каждую статью нужно будет вставить определенные ключевые фразы. Оплата 15грн/статья, оплата на вебмани. Норма в день не меньше 6 статей.

Сначала дам нескольким на пробу, для выбора исполнителя. Все пробные статьи оплачиваю (если они нормально написаны). Статьи не менее 95 % уникальности. Проверка адвего. Желательно девушки (мне кажется эта тематика Вам ближе). Оплата каждый вечер после проверки статей, у кого много положительных отзывов возможно по предоплате.