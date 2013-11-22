Сайту новостей на постоянную работу требуется рерайтеры, работа 1 день в неделю (любой удобный день). Оплата труда — от 500 рублей в день. Требования к работе — мониторинг текущих Московских новостей ...
Наполнение
Необходимо подготовить 11 статей каждая 1000символов для наполнения сайта
25 руб. рерайт за 1000 символов
предоставим источники
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