Справка для онлайн аукциона

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  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки145 просмотров

Необходимо написать справку для онлайн аукциона. Проект на стадии тестирования. Есть пример справки, техническая документация. Нужно разобраться в функционале аукциона и грамотно, доходчиво написать иллюстрированную справку. Обязательно примеры предыдущих работ.

11 лет назад
innotechint
Илья 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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