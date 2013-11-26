Статьи о женских болезнях

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Завершен1 заявка115 просмотров

Написать тексты о различных женских болезнях. По каждой болезни подробно описать её классификацию, симптомы, виды лечения, последствия, осложнения, профилактику и т.д.

11 лет назад
Alex_pb
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Arzy2012
Арзы 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Очень довольны сотрудничеством с Арзы! Тексты отличные: написаны грамотно, живо и интересно, тема раскрывается полностью, ключевым словам уделяется должное внимание, уникальность - на высоте. И, что важно - работа всегда выполняется в срок и даже раньше. Рекомендуем!
Довольна! Продолжаем сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Arzy2012
Арзы 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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