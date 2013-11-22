Нужно написать статьи-справки о компаниях, работающих на рынке деревянного домостроения. Источники: сайт компании и отзывы в сети. Статьи должны носить нейтрально-информационный характер. В начале каждой статьи обязательно приводить справочные сведения по шаблону: ...
Копипастер (размещение объявлений на досках)
Размещение объявлений на досках вручную. Требуется 4-5 человек для постоянного сотрудничества.
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