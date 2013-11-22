Копипастер (размещение объявлений на досках)

Нужно написать более 200 статей для сайта одежды (мужская, женская, детская). Каждая статья 1500-1800 символов, в каждую статью нужно будет вставить определенные ключевые фразы. Оплата 15грн/статья, оплата на вебмани. Норма в день не меньше 6 ...