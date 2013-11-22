Необходимо написать справку для онлайн аукциона. Проект на стадии тестирования. Есть пример справки, техническая документация. Нужно разобраться в функционале аукциона и грамотно, доходчиво написать иллюстрированную справку. Обязательно примеры предыдущих работ.
Продвижения нового сервиса для автомобилистов
Здравствуйте!
Для продвижения нового сервиса для автомобилистов нужен копирайтер-постер, разбирающейся в автомобильной теме, а также способный ненавязчиво, аккуратно рассказать о новом сервисе на форумах. Речь идёт о поддержании существующих тем, где вам необходимо влиться в разговор и передать запланированное сообщение. Никакого спама, никаких грубостей и хамства в общении. Как конкретно действовать расскажу выбранному исполнителю. А сейчас поясню примерный объем работы, бюджет и еще пару моментов.
1. вам не нужно искать форумы и регистрироваться - уже всё есть, от вас только общение
2. сообщения нужно писать в соответствии с графиком, который я покажу
3. мероприятие рассчитано на несколько дней (нужно завершить к вечеру среды - 27.11.2013), но план до нового года, работы много
4. всего вам нужно будет написать 5 сообщений на каждый форум, примерный объем одного - 100-150 символом
5. за все пять сообщений вы получите 50 рублей (за примерно 700 символов)
6. всего около 60 форумов.
7. после завершения каждого этапа работ необходимо сделать отчёт в exel, где должна быть отражена ваша работа в виде сгруппированных ссылок на сообщения (один форум - одна группа - 5 сообщений)
8. оплата - qiwi, wmr, или дебетовая карта. Платить могу как за каждый день, так и в конце.
Заявки фрилансеров
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