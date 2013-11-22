Здравствуйте!

Для продвижения нового сервиса для автомобилистов нужен копирайтер-постер, разбирающейся в автомобильной теме, а также способный ненавязчиво, аккуратно рассказать о новом сервисе на форумах. Речь идёт о поддержании существующих тем, где вам необходимо влиться в разговор и передать запланированное сообщение. Никакого спама, никаких грубостей и хамства в общении. Как конкретно действовать расскажу выбранному исполнителю. А сейчас поясню примерный объем работы, бюджет и еще пару моментов.

1. вам не нужно искать форумы и регистрироваться - уже всё есть, от вас только общение

2. сообщения нужно писать в соответствии с графиком, который я покажу

3. мероприятие рассчитано на несколько дней (нужно завершить к вечеру среды - 27.11.2013), но план до нового года, работы много

4. всего вам нужно будет написать 5 сообщений на каждый форум, примерный объем одного - 100-150 символом

5. за все пять сообщений вы получите 50 рублей (за примерно 700 символов)

6. всего около 60 форумов.

7. после завершения каждого этапа работ необходимо сделать отчёт в exel, где должна быть отражена ваша работа в виде сгруппированных ссылок на сообщения (один форум - одна группа - 5 сообщений)

8. оплата - qiwi, wmr, или дебетовая карта. Платить могу как за каждый день, так и в конце.