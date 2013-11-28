Тексты для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка126 просмотров

Техническое задание:

Главная страница http://ledmag.net

Описание магазина, почему заказывают у нас.

Наши преимущества: быстрая и удобная доставка курьерская доставка в 40 городов, продажа нестандартных моделей часов. Регулярное пополнение ассортимента.

Ключи:

наручные часы

Необычные часы

Модные часы

Молодежные часы

Категория мужские часы http://ledmag.net/categories/muzhskie-chasy

Описание категории

Ключи:

Мужские наручные часы

Мужские часы недорого

Необычные мужские часы

Категория женские часы http://ledmag.net/categories/zhenskie-chasy

Описание категории

Ключи:

Женские наручные часы

женские часы недорого

Необычные женские часы

Категория светодиодные часы http://ledmag.net/categories/svetodiodnye-chasy

Описание категории

Ключи:

Светодиодные часы

Led часы

Лед часы

Цифровые часы

Категория бинарные часы - http://ledmag.net/categories/binarnye-chasy

Описание категории

Ключи:

Бинарные часы

Необычные часы

Категория винтажные часы http://ledmag.net/categories/fashion-chasy

Описание категории

Ключи:

Винтажные часы

Часы винтаж

Ретро часы

Часы с длинным ремешком

Оплата - как договаривались.

11 лет назад
permesso
Петров 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Отличные тексты, минимальные сроки. Все прекрасно - рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за предоставленную возможность и приятное сотрудничество! Будем рады его продолжению.

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайтер.

    $100

    Необходим рерайтер разбирающийся с тенденциях SMM для ведения новостного раздела сайта. Мы определяем темы. Исполнитель сам выбирает источник. Объем около 30 статей в месяц по 500символов.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать приветственную статью на сайт.

    $20

    Необходимо написать приветственную статью для сайта, один в один http://znanija.com. Вот пример, только должен быть привлекательным: Добро пожаловать на сайт [Site Name], где вы можете задавать вопросы по определенным предметам и получать ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание текстов о детях

    Нужны авторы для создания текстов о развитии и здоровье детей. Планируется длительное сотрудничество в развивающемся проекте. Поскольку проект только набирает свои обороты, то предпочтение будет отдано авторам, предложившим наименьшую цену за 1000 збп. ...

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Речь

    Необходимо написать речь для защиты.диплом по семейному праву.плюс презентацию.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Размножение статей по шаблону

    Цель - сделать шаблон для размножения статьи. В итоге хотим получить статьи по запросу "Купить товар в городе", города - все города России. 1 статья -- один город в итоге Статью для ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Начинающие рерайтеры для наполнения сайта

    $50

    Для нового сайта требуются рерайтеры. Темы: полезные советы (дом, дача, автомобиль, здоровье, отношения, компьютеры, хобби, спорт, карьера и бизнес, здоровое питание, отдых, техника, туризм) Источники ищете сами. Тексты 90-100% уникальности по Advego. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижения нового сервиса для автомобилистов

    $100

    Здравствуйте! Для продвижения нового сервиса для автомобилистов нужен копирайтер-постер, разбирающейся в автомобильной теме, а также способный ненавязчиво, аккуратно рассказать о новом сервисе на форумах. Речь идёт о поддержании существующих тем, где вам необходимо влиться ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Справка для онлайн аукциона

    Необходимо написать справку для онлайн аукциона. Проект на стадии тестирования. Есть пример справки, техническая документация. Нужно разобраться в функционале аукциона и грамотно, доходчиво написать иллюстрированную справку. Обязательно примеры предыдущих работ.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи-справки о деревянном строительстве

    $60

    Нужно написать статьи-справки о компаниях, работающих на рынке деревянного домостроения. Источники: сайт компании и отзывы в сети. Статьи должны носить нейтрально-информационный характер. В начале каждой статьи обязательно приводить справочные сведения по шаблону: ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад