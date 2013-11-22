Написать приветственную статью на сайт.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок254 просмотра

Необходимо написать приветственную статью для сайта, один в один http://znanija.com.

Вот пример, только должен быть привлекательным:

Добро пожаловать на сайт [Site Name], где вы можете задавать вопросы по определенным предметам и получать ответы от других пользователей нашего ресурса.

По объему, где-то так.

11 лет назад
blackintenum
Семен 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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