Цель - сделать шаблон для размножения статьи. В итоге хотим получить статьи по запросу "Купить товар в городе", города - все города России. 1 статья -- один город в итоге Статью для ...
Написать приветственную статью на сайт.
Необходимо написать приветственную статью для сайта, один в один http://znanija.com.
Вот пример, только должен быть привлекательным:
Добро пожаловать на сайт [Site Name], где вы можете задавать вопросы по определенным предметам и получать ответы от других пользователей нашего ресурса.
По объему, где-то так.
Заявки фрилансеров
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