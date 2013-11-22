Размножение статей по шаблону

Цель - сделать шаблон для размножения статьи. В итоге хотим получить статьи по запросу "Купить товар в городе", города - все города России. 1 статья -- один город в итоге

Статью для размножения предоставлю, хочу получить шаблон и выгрузку статей в файлы блокнота

Список городов предоставлю