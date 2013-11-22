Необходимо написать приветственную статью для сайта, один в один http://znanija.com. Вот пример, только должен быть привлекательным: Добро пожаловать на сайт [Site Name], где вы можете задавать вопросы по определенным предметам и получать ...
Рерайтер.
Необходим рерайтер разбирающийся с тенденциях SMM для ведения новостного раздела сайта.
Мы определяем темы. Исполнитель сам выбирает источник.
Объем около 30 статей в месяц по 500символов.
Заявки фрилансеров
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