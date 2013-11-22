Наполнение форума - имитация живого общения

Требуется наполнение форума, форум англоязычный, поэтому и посты должны на англ языке. Форум для мужчин, на тему знакомств. Соответственно посты должны быть осмысленными и нести какой то смысл, а не просто текст. Выглядит это примерно так - создаете профили и ведете от них переписку. Наполнение только ручное - никакой автоматики. Цель - Имитация живого общения. Общение на тему знакомств - как знакомиться, где, онлайн знакомства, какие они женщины, отношения, романтические отношения и т д. Волю фантазии можно дать.

В профили обязательно добавляем аватарку. Посты размещаем равномерно на протяжении всего дня.

Размер одного поста - мин 200 знаков.