Необходимо написание текстов, тема - мерчендайзинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок190 просмотров

Необходимо написание текстов, тема - мерчендайзинг (для наполнения разделов сайта). Текстов порядка 14ти по 1000-1500 символов каждый.

11 лет назад
westsky
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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