Требуется наполнение форума, форум англоязычный, поэтому и посты должны на англ языке. Форум для мужчин, на тему знакомств. Соответственно посты должны быть осмысленными и нести какой то смысл, а не просто текст. Выглядит это примерно ...
Необходимо написание текстов, тема - мерчендайзинг
Необходимо написание текстов, тема - мерчендайзинг (для наполнения разделов сайта). Текстов порядка 14ти по 1000-1500 символов каждый.
Заявки фрилансеров
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