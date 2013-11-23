1. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «аренда квартир в Красноярске». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять ...
Копирайтер.
Нужен отвественный копирайтер, который будет ежедневно выполнять 10 тыс. знаков. Оплата - 30 рублей за 1 тысячу знаков, сразу после проверки текстов.
Выбранный исполнитель
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