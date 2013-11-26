Полный рерайтинг сайта

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Завершен16 заявок373 просмотра

Требуется провести полный рерайтинг сайта, включая все разделы, кроме раздела "О компании" и всех пдф файлов. Сайт - http://usa-oil.org/ Что необходимо? Нужен уникальный текст, для нормальной индексации сайта, собственно в основном для этого и нужно. Могу предоставить доступ к материалам, что соотв. облегчит редактирование материалов. Интересуют цены и ориентировочные сроки за данную работу.

11 лет назад
AronakSS
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Valders
Вадим 
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
25 дней
Большое спасибо, сотрудничество понравилось.
Понимающий и очень грамотный заказчик) Прекрасно может объяснить чего хочет и всегда может понять, если возникнет проблема!

Заявки фрилансеров

Valders
Вадим 
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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