Здравствуйте нужен текст по ремонту телефонов коммуникаторов HTC текст на 5000 символов продуманный по нашей тематике http://repairmobile.ru/phones/HTC/
Полный рерайтинг сайта
Требуется провести полный рерайтинг сайта, включая все разделы, кроме раздела "О компании" и всех пдф файлов. Сайт - http://usa-oil.org/ Что необходимо? Нужен уникальный текст, для нормальной индексации сайта, собственно в основном для этого и нужно. Могу предоставить доступ к материалам, что соотв. облегчит редактирование материалов. Интересуют цены и ориентировочные сроки за данную работу.
Выбранный исполнитель
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