Требуется провести полный рерайтинг сайта, включая все разделы, кроме раздела "О компании" и всех пдф файлов. Сайт - http://usa-oil.org/ Что необходимо? Нужен уникальный текст, для нормальной индексации сайта, собственно в основном для этого и нужно. Могу предоставить доступ к материалам, что соотв. облегчит редактирование материалов. Интересуют цены и ориентировочные сроки за данную работу.