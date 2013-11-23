Нужно написать статью о вреде алкоголя, использовать статистические данные о том, сколько людей умирает на дороге по вине пьяных водителей, сколько детей рождается с различными отклонениями, и какие заболевания внутренних органов вызывает алкоголь, Написать о ...
Текст по ремонту телефонов коммуникаторов HTC
Здравствуйте нужен текст по ремонту телефонов коммуникаторов HTC текст на 5000 символов продуманный по нашей тематике http://repairmobile.ru/phones/HTC/
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