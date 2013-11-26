Нужен рерайт статей на тему жалюзи

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  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка269 просмотров

Нужен рерайт статей на тему жалюзи. Раньше не работал с этой темой, поэтому жду ваших предложении по ценам. Оплачу WMR или WMZ.

11 лет назад
Askhat_92
Асхат 
32 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
$35
3 дня
Отличная работа, все очень быстро. Буду еще обращаться.
Спасибо за заказ, с Вами было приятно работать.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
#1
Копирайтинг

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