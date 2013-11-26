Доброе утро. Интересен аудит текста, прилагаю. Первоочередные задачи для текста: SEO-составляющий момент и мотивационность (чтобы посетитель сайта обратился). Интересует платный краткий аудит ИЛИ полезные комментарии с предложением переработки (стоимость, сроки) и примерами. ...
Нужен рерайт статей на тему жалюзи
Нужен рерайт статей на тему жалюзи. Раньше не работал с этой темой, поэтому жду ваших предложении по ценам. Оплачу WMR или WMZ.
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