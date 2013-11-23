Рерайт на тему женская одежда.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт53 заявки304 просмотра

Рерайт на тему женская одежда.

Пишите расценки за 1000 символов.

Контакты.

11 лет назад
alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 10 статей, обзор книг.

    Добрый день. Нужно написать 10 уникальных статей на 2000 знаков "+" "-" каждая. Тема "Бизнес литература" обзор книг бизнес тематики. Выбор произвольный. Ссылку на книгу приложить к статье. Нужно выполнить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер.

    Нужен отвественный копирайтер, который будет ежедневно выполнять 10 тыс. знаков. Оплата - 30 рублей за 1 тысячу знаков, сразу после проверки текстов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи по недвижимости

    $20

    1. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «аренда квартир в Красноярске». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Полный рерайтинг сайта

    Требуется провести полный рерайтинг сайта, включая все разделы, кроме раздела "О компании" и всех пдф файлов. Сайт - http://usa-oil.org/ Что необходимо? Нужен уникальный текст, для нормальной индексации сайта, собственно в основном для этого ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад