Рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки208 просмотров

нужен рерайт на тему пляжного отдыха в Маями.

11 лет назад
dr_Morgan
Никита 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 10 статей, обзор книг.

    Добрый день. Нужно написать 10 уникальных статей на 2000 знаков "+" "-" каждая. Тема "Бизнес литература" обзор книг бизнес тематики. Выбор произвольный. Ссылку на книгу приложить к статье. Нужно выполнить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер.

    Нужен отвественный копирайтер, который будет ежедневно выполнять 10 тыс. знаков. Оплата - 30 рублей за 1 тысячу знаков, сразу после проверки текстов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи по недвижимости

    $20

    1. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «аренда квартир в Красноярске». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Полный рерайтинг сайта

    Требуется провести полный рерайтинг сайта, включая все разделы, кроме раздела "О компании" и всех пдф файлов. Сайт - http://usa-oil.org/ Что необходимо? Нужен уникальный текст, для нормальной индексации сайта, собственно в основном для этого ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статья о вреде алкоголя

    $5

    Нужно написать статью о вреде алкоголя, использовать статистические данные о том, сколько людей умирает на дороге по вине пьяных водителей, сколько детей рождается с различными отклонениями, и какие заболевания внутренних органов вызывает алкоголь, Написать о ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад