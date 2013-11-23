БитПрофи

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка150 просмотров

20 текстов для сайта об услугах. Количество знаков 2-3 тыс. без пробелов. Возможно некоторые тексты потребуют большего количества знаков, это надо будет отдельно обсудить.

К каждому разделу сделать текст-описание с кратким пояснением того, какие услуги в данном разделе доступны.

Построение статей следующим образом:

1. описание услуги, ее состав

2. преимущества и выгоды клиента

11 лет назад
bitprofi
Ксения 
47 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
$300
10 дней
#1
Копирайтинг

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
#1
Копирайтинг

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