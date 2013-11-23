20 текстов для сайта об услугах. Количество знаков 2-3 тыс. без пробелов. Возможно некоторые тексты потребуют большего количества знаков, это надо будет отдельно обсудить.

К каждому разделу сделать текст-описание с кратким пояснением того, какие услуги в данном разделе доступны.

Построение статей следующим образом:

1. описание услуги, ее состав

2. преимущества и выгоды клиента