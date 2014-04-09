Написать уникальный, тематический контент

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок237 просмотров

Сайт №1.

1. Главная страница (текст о сервисе что мы предоставляем 500-600 символов)

2. Все отзывы (текст что отображается на данной странице 400-500 символов)

3. Новости сайта (тест описывающий страницу на которой опубликованы новости сайта 400-500 символов)

4. Общие правила (общие правила одинаковые, нужно сделать уникальным

Итого получается контент к 4 страницам.

Всего 10 сайтов одинаковой тематики, то есть требуется написать контент к 40 страницам.

К каждому сайту написать по 3 новости 700-1000 символов:

1. Тематика новости - связанная с отзывами.

2. Тематика новости - репутация в интернете

3. Тематика новости - резонансные обсуждения в интернете.

Итого 10 сайтов, получается 30 новостей, все новости должны быть разными.

11 лет назад
igra2013
Алексей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$190
10 дней
Все супер. Рад сотрудничеству.
Алексей приятный, компетентный заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

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