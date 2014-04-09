Нужен рерайт статей на тему жалюзи. Раньше не работал с этой темой, поэтому жду ваших предложении по ценам. Оплачу WMR или WMZ.
Написать уникальный, тематический контент
Сайт №1.
1. Главная страница (текст о сервисе что мы предоставляем 500-600 символов)
2. Все отзывы (текст что отображается на данной странице 400-500 символов)
3. Новости сайта (тест описывающий страницу на которой опубликованы новости сайта 400-500 символов)
4. Общие правила (общие правила одинаковые, нужно сделать уникальным
Итого получается контент к 4 страницам.
Всего 10 сайтов одинаковой тематики, то есть требуется написать контент к 40 страницам.
К каждому сайту написать по 3 новости 700-1000 символов:
1. Тематика новости - связанная с отзывами.
2. Тематика новости - репутация в интернете
3. Тематика новости - резонансные обсуждения в интернете.
Итого 10 сайтов, получается 30 новостей, все новости должны быть разными.
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