Написать уникальный, тематический контент

Сайт №1.

1. Главная страница (текст о сервисе что мы предоставляем 500-600 символов)

2. Все отзывы (текст что отображается на данной странице 400-500 символов)

3. Новости сайта (тест описывающий страницу на которой опубликованы новости сайта 400-500 символов)

4. Общие правила (общие правила одинаковые, нужно сделать уникальным

Итого получается контент к 4 страницам.

Всего 10 сайтов одинаковой тематики, то есть требуется написать контент к 40 страницам.

К каждому сайту написать по 3 новости 700-1000 символов:

1. Тематика новости - связанная с отзывами.

2. Тематика новости - репутация в интернете

3. Тематика новости - резонансные обсуждения в интернете.

Итого 10 сайтов, получается 30 новостей, все новости должны быть разными.