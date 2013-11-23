Еще тексты по уходу за волосами

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок427 просмотров

Остаток текстов по циклу "Уход и красота". Условия те же. До четверга. Но оплата - только после 01.12. Раньше смогу только на карту Привата

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать уникальный, тематический контент

    Сайт №1. 1. Главная страница (текст о сервисе что мы предоставляем 500-600 символов) 2. Все отзывы (текст что отображается на данной странице 400-500 символов) 3. Новости сайта (тест описывающий страницу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Аудит текста

    Доброе утро. Интересен аудит текста, прилагаю. Первоочередные задачи для текста: SEO-составляющий момент и мотивационность (чтобы посетитель сайта обратился). Интересует платный краткий аудит ИЛИ полезные комментарии с предложением переработки (стоимость, сроки) и примерами. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • 10 статей, обзор книг.

    Добрый день. Нужно написать 10 уникальных статей на 2000 знаков "+" "-" каждая. Тема "Бизнес литература" обзор книг бизнес тематики. Выбор произвольный. Ссылку на книгу приложить к статье. Нужно выполнить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер.

    Нужен отвественный копирайтер, который будет ежедневно выполнять 10 тыс. знаков. Оплата - 30 рублей за 1 тысячу знаков, сразу после проверки текстов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад