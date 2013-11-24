Рерайтер (длительное сотрудничество)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок508 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Для заполнения уникальными текстами описаний категорий/разделов товаров на нашем сайте интернет магазин ТАОБАО требуется рерайтеры на постоянной основе, удаленно.

Работы много, свободно 2 вакансии и если сработаемся — вам не придется ждать и искать новые заказы каждый раз.

На работу возьмем адекватных людей, с адекватной оптовой ценой рерайта за 1000 знаков без пробелов. Хорошие премии за выполнение работы в короткий срок без потери качества.

ТРЕБОВАНИЯ:

ОРФОГРАФИЯ, ПУНКТУАЦИЯ, ЛОГИКА, СТИЛИСТИКА, УМЕНИЕ ПИСАТЬ ТЕКСТЫ, НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ (скорость написания 5–10к символов/сутки, ГРАФИК СВОБОДНЫЙ). Нужны люди которые НЕ загружены другой работой и готовы уделять большинство времени работе по написанию текстов для наших нужд.

Материалы для рерайта (описания раздела) находите в Интернете (источников масса, Google в помощь)

Пример категорий, требующих уникального описания:

Колье / Ожерелья

Браслеты

Серьги +

Аксессуары для волос +

Браслеты

Кольца

Подвески

Более подробно – выбранным кандидатам.

ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляйте сразу ваши контактные данные — e-mail. Плюсом будет наличие — skype.

11 лет назад
TheEvroman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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