Требуется SEO копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок249 просмотров

Есть сайт на Joomla 3, который необходимо наполнить. Все материалы есть. Нужно лишь внести их на сайт, а фотографии немного обработать(обрезать\изменить размер) и тп.

Joomla
11 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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