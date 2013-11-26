29 небольших статей по 2000 - 3000 знаков

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Завершен8 заявок221 просмотр

Необходимо написание 29 текстов по 2-3 тыс. знаков. Тематика строительство, ремонт, комплексное обслуживание жилых и нежилых помещений. Из 29 текстов 10 тем практически одинаковых по смыслу. Отличие только в направленности (для частных лиц и для организаций). Бюджет небольшой. Предложите варианты. По срокам - сегодня - завтра. Уникальность 80% и выше.

11 лет назад
write2me
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Punchi
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$58
2 дня
Быстро, в срок, по теме. Мне понравилось сотрудничество.
Конструктивное ТЗ. С оплатой проблем не было. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Punchi
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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