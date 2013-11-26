Веб-студии требуются авторы и переводчики с английского для постоянной удаленной работы. Требования к исполнителям: 1. Кандидат должен уметь писать/рерайтить/переводить интересные и грамотные тексты на заданную тематику, в ...
29 небольших статей по 2000 - 3000 знаков
Необходимо написание 29 текстов по 2-3 тыс. знаков. Тематика строительство, ремонт, комплексное обслуживание жилых и нежилых помещений. Из 29 текстов 10 тем практически одинаковых по смыслу. Отличие только в направленности (для частных лиц и для организаций). Бюджет небольшой. Предложите варианты. По срокам - сегодня - завтра. Уникальность 80% и выше.
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