29 небольших статей по 2000 - 3000 знаков

Необходимо написание 29 текстов по 2-3 тыс. знаков. Тематика строительство, ремонт, комплексное обслуживание жилых и нежилых помещений. Из 29 текстов 10 тем практически одинаковых по смыслу. Отличие только в направленности (для частных лиц и для организаций). Бюджет небольшой. Предложите варианты. По срокам - сегодня - завтра. Уникальность 80% и выше.