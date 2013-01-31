write2me

Александр write2me

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Ищем веб-специалистов

В компанию ООО «PRO-Движение» требуются верстальщики, веб-программисты, веб-дизайнеры для удаленной работы.

Работа по оговоренному ТЗ, оплата любым удобным для исполнителя способом. При условии долгосрочного сотрудничества желательно оформление договора подряда.

В настоящее время в разработке два проекта, сайт стоматологии и туристического агентства.

Требования к фрилансерам:

адекватная оценка временных и финансовых затрат

умение работать по ТЗ

возможность иногда выходить на связь через Skype, либо традиционную телефонию

умение работать с бесплатными cms (joomla, wp и другие менее распространенные cms)

работа с интернет-магазинами (netcat)

умение работать в команде, мы понимаем, что фриланс особая философия, но в некоторых вопросах хотелось бы видеть классический подход (тз, сроки, оплата)

умение верстать по чужим PSD или JPEG

способность предложить свое видение решения задачи

Что предлагает наша компания:

своевременную и полную оплату выполненной работы

любую форму оплаты на выбор исполнителя

четкое ТЗ, которое не меняется по ходу работы, мы ценим ваше и свое время

Если вы чувствуете в себе силы и готовы сотрудничать — мы открыты для диалога.

О компании можно прочитать на оф. сайте ra-promotion.ru

Примеры работ присылать на [email protected] либо в личку.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Punchi
Олег 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$58
10 баллов
11 лет назад
29 небольших статей по 2000 - 3000 знаков
Конструктивное ТЗ. С оплатой проблем не было. Спасибо за сотрудничество.
Быстро, в срок, по теме. Мне понравилось сотрудничество.
Ответный отзыв
Arzy2012
Арзы 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Написание статей на строительную тематику
Написание статей
Очень приятно работать с Александром! ТЗ понятное, оплата в срок, без задержек. По-больше бы таких заказчиков. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Быстро. Качественно. Грамотно. В срок. Думаю не в последний раз сотрудничаю с Арзы. Приятное сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв