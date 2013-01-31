Ищем веб-специалистов

В компанию ООО «PRO-Движение» требуются верстальщики, веб-программисты, веб-дизайнеры для удаленной работы.

Работа по оговоренному ТЗ, оплата любым удобным для исполнителя способом. При условии долгосрочного сотрудничества желательно оформление договора подряда.

В настоящее время в разработке два проекта, сайт стоматологии и туристического агентства.

Требования к фрилансерам:

адекватная оценка временных и финансовых затрат

умение работать по ТЗ

возможность иногда выходить на связь через Skype, либо традиционную телефонию

умение работать с бесплатными cms (joomla, wp и другие менее распространенные cms)

работа с интернет-магазинами (netcat)

умение работать в команде, мы понимаем, что фриланс особая философия, но в некоторых вопросах хотелось бы видеть классический подход (тз, сроки, оплата)

умение верстать по чужим PSD или JPEG

способность предложить свое видение решения задачи

Что предлагает наша компания:

своевременную и полную оплату выполненной работы

любую форму оплаты на выбор исполнителя

четкое ТЗ, которое не меняется по ходу работы, мы ценим ваше и свое время

Если вы чувствуете в себе силы и готовы сотрудничать — мы открыты для диалога.

О компании можно прочитать на оф. сайте ra-promotion.ru

Примеры работ присылать на [email protected] либо в личку.