7 статей на строительную тематику по 2000 знаков.
В компанию ООО «PRO-Движение» требуются верстальщики, веб-программисты, веб-дизайнеры для удаленной работы.
Работа по оговоренному ТЗ, оплата любым удобным для исполнителя способом. При условии долгосрочного сотрудничества желательно оформление договора подряда.
В настоящее время в разработке два проекта, сайт стоматологии и туристического агентства.
Требования к фрилансерам:
адекватная оценка временных и финансовых затрат
умение работать по ТЗ
возможность иногда выходить на связь через Skype, либо традиционную телефонию
умение работать с бесплатными cms (joomla, wp и другие менее распространенные cms)
работа с интернет-магазинами (netcat)
умение работать в команде, мы понимаем, что фриланс особая философия, но в некоторых вопросах хотелось бы видеть классический подход (тз, сроки, оплата)
умение верстать по чужим PSD или JPEG
способность предложить свое видение решения задачи
Что предлагает наша компания:
своевременную и полную оплату выполненной работы
любую форму оплаты на выбор исполнителя
четкое ТЗ, которое не меняется по ходу работы, мы ценим ваше и свое время
Если вы чувствуете в себе силы и готовы сотрудничать — мы открыты для диалога.
О компании можно прочитать на оф. сайте ra-promotion.ru
Примеры работ присылать на [email protected] либо в личку.
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