Требуется копирайтер для написания текстов по ТЗ.

В ТЗ будет указано какие слова сколько нужно употребить и в какой форме, объем текста, а так же для какого сайта (или для какой страницы). Пример ТЗ в приложении.

Заказы будут постоянные, в разных объемах.

Оплата 35 рублей за 1к символов.

P.S. ТЗ из примера желательно выполнить сегодня, максимум завтра.