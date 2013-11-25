Написание статей

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Закрыт8 заявок252 просмотра

Требуется журналист для написания рекламных статей для публикации в различных отраслевых изданиях (b2b)- строительство, лакокрасочная промышленность, нефтепереработка, нефтегазовая промышленность, инфраструктурные объекты и др.

Статьи должны представлять собой микс художественного и технического перевода, быть интересными для читателя, грамотными и понятными для восприятия отраслевыми специалистами.

Написание статей
11 лет назад
tperez
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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